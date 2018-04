Nog 36.000 Vlaamse kinderen groeien op in tabaksrook

Nog steeds groeien 36.000 Vlaamse kinderen onder de 15 jaar op in de tabaksrook. Dagelijks rookt een ouder in hun bijzijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek. De remedie ligt voor de hand, zegt Kom op tegen Kanker. “Roken verbieden in een wagen met kinderen, zal zorgen dat ouders ook elders hun sigaretten op zak houden.” Politiek is daar echter geen consensus over.

Bijna één ouder op de drie rookt in huis, en bijna één op de acht ook in de wagen. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van Kom op tegen Kanker die vandaag wordt voorgesteld. Het is de derde keer dat de organisatie het onderzoek uitvoert, eerder gebeurde dat in 2008 en 2014.

“Ten opzichte van vier jaar geleden is het aantal kinderen dat opgroeit in tabaksrook gedaald met bijna de helft”, zegt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis&Beleid. “In tien jaar is er zelfs een daling met twee derde. Toch zijn we er nog niet. Ook die 36.000 resterende kinderen hebben het recht op te groeien in een gezonde en rookvrije omgeving.”

Volgens Kom op tegen Kanker worden de risico’s van passief roken nog steeds onderschat. “Zelfs de rook die blijft hangen in gordijnen of tapijten kan kankerverwekkend zijn.”

Foto: Pol De Wilde - VUM

Beboet

De organisatie pleit voor een nieuw rookverbod. ­Ouders die in de wagen roken met minderjarige kinderen zouden beboet moeten worden. Al meer dan twee jaar ligt daarover een wetsvoorstel klaar van Open VLD in het parlement. “Het is onbegrijpelijk dat het nog steeds niet is goedgekeurd”, zegt Verhaegen. “We weten nochtans dat wettelijke maatregelen een grote impact hebben. Zo was het verbod in de horeca voor een vijfde van de rokende ouders de reden om ermee te stoppen in het bijzijn van hun kinderen.”

Meer dan negen op de tien Vlamingen zijn voorstander van een rookverbod in de auto. Bij de rokers is dat 88 procent. Om het wetsvoorstel erdoor te krijgen, is echter een akkoord nodig tussen alle meerderheidspartijen. Volgens N-VA is het verbod onmogelijk te controleren en zijn er meer zinvolle maatregelen, zoals het verhogen van de minimumleeftijd om sigaretten te kopen van 16 naar 18 jaar. Maar ook dat voorstel raakt al ruim twee jaar niet door het parlement.