Waasland-Beveren zoekt al opvolger voor Sven Vermant: ontslagen trainer staat met stip op één

Officieel nam Waasland-Beveren nog geen beslissing over de toekomst van Sven Vermant (45) als trainer. Maar na de 3 op 30 zijn de Waaslanders wel al een lijst aan het samenstellen met potentiële opvolgers. Bovenaan staat Jonas De Roeck (38), de coach die vorige week werd ontslagen bij STVV.

Dinsdagavond kwam de raad van bestuur van Waasland-Beveren samen. Daar werden nog geen knopen doorgehakt over Sven Vermant, maar de situatie is precair. “We maken pas een eindevaluatie na de play-offs”, klonk het na afloop. “Maar we beseffen dat de tussentijdse balans niet positief is. Natuurlijk zijn we niet blind voor het feit dat we door uitgaande transfers veel kwaliteit verloren, maar ook van de jongens die nu hun kans krijgen, verwachten we meer. Dat mag geen excuus zijn. Het is aan de spelers en de sportieve staf om zich nu te bewijzen.”

Toch ziet het ernaar uit dat het straks over en uit is voor Sven Vermant. De communicatie met zijn spelers en met het bestuur verloopt stroef. De gewezen middenvelder is geen peoplemanager, maar een einzelgänger en betweter die vaak eigenzinnige keuzes maakt. En het klopt dat hij met Seck, Morioka en Camacho belangrijke pionnen zag vertrekken, maar hij maakt ook bizarre tactische keuzes.

Zijn contract, dat nog drie seizoenen loopt, zal hem waarschijnlijk niet kunnen redden. Op de Freet­hiel zoeken ze al naar een trainer die wat empathischer is, een beetje zoals Vermants voorganger Philippe Clement. Zo werd de naam van Besnik Hasi al even op de radar gezet en solliciteerden enkele andere coaches, maar zij lijken niet de voorkeur te genieten.

De naam die het hardst weerklinkt, is die van Jonas De Roeck. Die leverde afgelopen seizoen behoorlijk goed werk bij Sint-Truiden, maar de nieuwe Japanse eigenaars vonden dat De Roeck niet meer bij hun grote ambities paste en dus werd hij de laan uitgestuurd.

Groeiproces

Als jonge, ambitieuze coach heeft De Roeck wel het goeie profiel voor Waasland-Beveren. In zijn debuutjaar als coach op het hoogste niveau charmeerde hij met zijn grondige analyses. Hij dirigeerde Sint-Truiden naar de tiende plaats in het klassement en deed het ook in Play-off 2 lang niet slecht. Het enige wat De Roeck verweten werd in Limburg was een gebrek aan efficiëntie ondanks een groot aantal spitsen.

Bij Waasland-Beveren zou Jonas De Roeck zijn voetbalvisie wel verder kunnen uitwerken en op de Freethiel geven ze graag kansen aan jonge trainers. “We zijn aan een opmars bezig”, klinkt het bij de Beverse raad van bestuur. “Ons puntenaantal en de kwaliteit van het spel ging de voorbije seizoenen in stijgende lijn. We mogen geen stappen overslaan, maar onze sportieve cel is al volop aan het werken aan de kern van volgend seizoen.”