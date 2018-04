COMMENTAAR. “Voorlopig kijken we meer naar de bestuurskamer bij KVO dan naar nieuwe trainer Gert Verheyen”

Hij was een gevierd analist. De tegenkanting die Gert Verheyen buiten Brugge tijdens zijn actieve voetbalcarrière zowat overal tegenkwam, veranderde in respect omwille van zijn heldere en immer ter zake doende uiteenzettingen. Geen goedkope quotes, to the point en af en toe een vleugje humor. We zullen hem missen.