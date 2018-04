De visie van nieuwe KVO-voorzitter Peter Callant: “Custovic verdient een standbeeld, maar het was op”

Coucke was een keizer, Callant is koning. Het bewind van Peter Callant bij KV Oostende is nu echt begonnen. Gisteren maakte de nieuwe voorzitter bekend dat Gert Verheyen KVO-coach wordt en dat Adnan Custovic moet gaan. Hij verzekert ons dat hij geen stroman is van Coucke, maar zelf ook mooie ambities heeft. “Op vijf jaar tijd moeten we 2 à 3 keer Play-off 1 halen.”

Als Peter Callant iemand uitnodigt, dan doet hij dat in zijn kasteel in Oostkamp, waar zijn verzekeringsbedrijf is gehuisvest. Daar tekende Gert Verheyen zijn contract als nieuwe KVO-coach en daar werden ...