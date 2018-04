“Gaan we elke boom omhakken waarachter een migrant zich zou kunnen verschuilen?”

Het rommelt rond de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer om bomen te rooien aan de snelwegparking van Ranst, in de strijd tegen migranten die in trucks naar Groot-Brittannië willen klimmen. Waarom nu, luidt de kritiek, nu mezen broeden en eekhoorns paren? En is dit überhaupt de goede aanpak? “Gaan we elke boom omhakken waarachter zich een migrant zou kunnen verschuilen?”