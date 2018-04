CLUBNIEUWS. Linksachter Essevee bijna van AA Gent, Rouches moeten zich verantwoorden

Het is voor de Belgische profclubs toeleven naar de zesde speeldag in de play-offs, maar ook naast het veld zitten ze niet stil. Zo staat AA Gent dicht bij een aanwinst. Uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Hamalainen bijna van de Buffalo’s

AA Gent hoopt eerstdaags Brian Hamalainenvast te leggen. De Deen werd gisteren aan het Gentse UZ gezien voor zijn medische tests. De 28-jarige linksachter weigerde de voorbije maanden om zijn aflopende contract bij Zulte Waregem te verlengen en kan transfervrij de overgang maken. Door het vertrek van Kenny Saief en de blessuregevoeligheid van Nana Asare zoekt Gent linksvoetige verdedigers. (kvu)

Vorige week bleek dat AA Gent dit seizoen er niet in slaagde om hetzelfde aantal abonnementen te verkopen voor Play-off 1 als tijdens de voorgaande jaren. Ondanks een daling van 980 stuks in vergelijking met vorig seizoen blijft de Ghelamco Arena toch vollopen voor de topduels. Commercieel directeur Patrick Lips heeft een duidelijke mening over die trendbreuk.

“Zo was de kalender toch iets minder gunstig voor de fans in de Telenet-tribune. Jonge gezinnen waren bijvoorbeeld ook net op reis toen de play-offs van start gingen tijdens de paasvakantie en tegelijk hebben we toch enkele thuiswedstrijden, waarbij het aanvangsuur minder geschikt is voor kleine kinderen. Wij willen ook in Play-off 1 onze jeugdige fans verwelkomen, ook al mogen we zeker niet klagen. Ook zondag gaan we weer vlot naar de 20.000 aanwezige fans. Wij zullen ook voor de nodige ambiance zorgen. Daarvoor plannen we zondag onder andere weer Bengaals vuur voor de aftrap”, licht Patrick Lips alvast een tipje van de sluier. (ssg)

CLUB BRUGGE. Beloftekapitein trekt naar FC Knokke

Sven Cornette (19), kapitein van de Brugse beloften, trekt na dit seizoen naar FC Knokke. De verdediger tekende een contract voor één seizoen. Cornette is een flankverdediger, die sinds 2016 deel uitmaakte van de B-kern. Bij Club had hij geen uitzicht op een plaats bij de A-kern. Club organiseert op 27 mei zijn Stadium Run. Lopers passeren er onder andere de perszaal, de kleedkamer en de spelerstunnel.

GENK. Khammas weer bij de A-kern

Een week geleden werd Amine Khammas om disciplinaire redenen voor onbepaalde tijd naar de beloftenploeg verwezen. Lang heeft die retraite niet geduurd. Blijkbaar heeft de jonge belofte zich geëxcuseerd bij de technische staf en was ook zijn attitude bij de B-ploeg voorbeeldig. Gisteren stond hij in ieder geval weer op het oefenveld bij de A-kern. Een teken dat de plooien zijn gladgestreken. (rco)

KV OOSTENDE. Banda twijfelachtig met kuitblessure

De ziekenboeg heeft er een nieuwe patiënt bij: ditmaal is Emmanuel Banda onzeker voor de match op STVV. De 20-jarige Zambiaan, die al enkele keren mocht opdraven dit seizoen, sukkelt met een kuitblessure. De volgende dagen moeten duidelijkheid brengen, maar er wordt alvast geen risico genomen aangezien KVO enkel nog veredelde oefenwedstrijden afwerkt. Musona (hamstring) traint mee en staat dicht bij een eerste wedstrijdselectie sinds lang, maar ook met hem wordt geen risico genomen. (jve)

STANDARD. Rouches vervolgd voor wijnglasgooier

Het bondsparket vervolgt Standard vanwege het incident met de wijnglasgooier in de match tegen Anderlecht (2-1) van 18 april. De Rouches moeten zich op dinsdag 8 mei voor de Geschillencommissie komen verantwoorden.

Tien minuten voor het einde van de Clasico op Sclessin had scheidsrechter Lawrence Visser plots een stuk gebroken glas vast. Een wijnglas werd vanuit de tribunes - vermoedelijk de business seats - op het veld gegooid in de buurt van de lijnrechter. (bfa)

STVV. Alleen Ceballos en De Norre ontbreken

Gisteren trainde iedereen voluit bij STVV, behalve de revaliderende Ceballos en Casper De Norre. De Herkenaar ontbrak omwille van familiale redenen. (gus)

ZULTE WAREGEM. De Mets misschien toch nog speelklaar voor Kortrijk

Gertjan De Mets revalideert nog steeds van een blessure aan de kuit. De verdedigende middenvelder traint voorlopig nog individueel. De verplaatsing van dit weekend richting Moeskroen komt normaal gezien nog te vroeg. Zaterdag 5 mei speelt Essevee opnieuw een derby op bezoek bij KV Kortrijk. Misschien geraakt De Mets wel speelklaar voor de confrontatie tegen zijn ex-club. (jcs)