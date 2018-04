Macron verwacht dat Trump zich terugtrekt uit Iran-akkoord

De Franse president Macron verwacht dat de VS het nucleair akkoord met Iran zullen opzeggen. Dat zei hij aan het eind van zijn staatsbezoek aan de VS.

“Een rationele analyse van de uitspraken van president Trump doet me niet vermoeden dat hij de Iraanse deal zal behouden”, zei Macron woensdagavond op een persconferentie. “Ik geloof dat hij om binnenlandse redenen van het akkoord af wil.”

Emmanuel Macron verklaarde niet met zekerheid te weten wat de Amerikaanse president over de Iran-deal zal beslissen, maar dat zijn aanvoelen is gebaseerd op de gesprekken die hij de afgelopen dagen had met zijn Amerikaanse collega in het Witte Huis.

12 mei

De Franse president was de eerste buitenlandse gast die bij president Trump op officieel staatsbezoek mocht komen. Woensdag sprak hij het Amerikaanse Congres toe. In zijn toespraak had hij president Trump ook al opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en het akkoord met Iran te blijven respecteren. Macron toont zich wel bereid om mee te werken aan een nieuwe deal.

President Trump neemt uiterlijk op 12 mei een beslissing over het Iraanse nucleaire akkoord. De VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rus­land, China en Duitsland sloten dat akkoord met Teheran in 2015 om te beletten dat het regime van de mollahs kernwapens ontwik­kelde.