Tevredenheid over De Lijn lag nog nooit zo laag

De tevredenheid van gebruikers van bus en tram in Vlaanderen lag nooit eerder zo laag. Dat blijkt uit de laatste tevredenheidsenquête van De Lijn bij 4.300 van zijn reizigers. Gaf in 2015 en 2016 nog 71 procent een score van zeven of meer op tien aan de dienstverlening, dan daalde dat aandeel vorig jaar naar 64 procent.

De grote boosdoener, zegt De Lijn zelf, is de stiptheid. Daarover toont nog 44 procent van de reizigers zich tevreden: dat is 8 procentpunt minder dan het jaar voordien. Die evolutie gaat samen met de verslechtering van de stiptheid zelf. Vorig jaar reed meer dan de helft van alle bussen en trams met vertraging: ze waren minstens twee minuten te vroeg of vijf minuten te laat. Slechts 46 procent reed op tijd. In 2016 was dat 55 procent.

“De stiptheid van onze voertuigen is een probleem dat alleen maar erger wordt”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. “Net als iedereen die met de auto rijdt, hebben ook wij te lijden onder de toename van de filedruk.”