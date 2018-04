Wekenlang klopte Adnan Custovic zich op de borst met zijn parcours bij KV Oostende. Terecht, maar het bleek onvoldoende om ook volgend seizoen nog trainer te zijn van de kustboys. Sportief directeur Hugo Broos licht toe.

“Wij zetten zijn contract stop, wij ontslaan hem niet. Want dat zou betekenen dat we niet tevreden zijn over zijn werk.” Adnan Custovic kreeg intern het verwijt soms te veel toe te laten, maar zo ver ...