Kunstwerk van Arne Quinze ter waarde van 2,2 miljoen euro gestolen

Knokke-Heist - Uit een kunstgalerij in Knokke-Heist is in de nacht van woensdag op donderdag een gouden kunstwerk van Arne Quinze gestolen. Natural Golden Chaos zou maar liefst 2,2 miljoen euro waard zijn. De politie van de zone Damme/Knokke-Heist bevestigt de inbraak.

De dieven sloegen toe bij Maruani Mercier, in de Kustlaan in Knokke. Natural Golden Chaos werd vervaardigd uit goud van 18 karaat en heeft een waarde van 2,2 miljoen euro. Het kunstwerk van 45 kilogram werd via het raam naar buiten gedragen. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de verdachten het kunstwerk in de koffer van hun auto gooien.

Volgens de entourage van Arne Quinze zette de politie de achtervolging nog in, maar konden de daders nog niet gevat worden. De politie van de zone Damme/Knokke-Heist verwijst voor de verdere communicatie over de inbraak naar het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het gestolen kunstwerk maakte deel uit van de tentoonstelling My Secret Garden. Het kunstwerk werd in 2014 gemaakt in samenwerking met een Duitse goudproducent en werd sindsdien op verschillende tentoonstellingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië getoond.