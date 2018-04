Tevredenheid over De Lijn nog nooit zo laag, minister Weyts wijst op “fundamentele ommekeer”

Brussel - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts geeft toe dat de meest recente stiptheids- en tevredenheidscijfers bij De Lijn niet goed zijn, maar benadrukt dat er verbetering op komst is. “We zetten voluit in op een betere dienstverlening voor de reizigers.”

Sinds het begin van de metingen lag de tevredenheid bij de gebruikers van De Lijn nooit zo laag. In 2015 en 2016 gaf 71 procent nog een score van zeven of meer op tien, vorig jaar daalde dat naar 64 procent, blijkt uit een tevredenheidsenquête bij 4.300 reizigers.

Grote boosdoener is de stiptheid. Slechts 44 procent van de gebruikers is daar tevreden over, en dat komt omdat meer dan de helft van alle trams en bussen met vertraging reed. Amper 46 procent reed op tijd, in 2016 was dat nog 55 procent. De openbaarvervoermaatschappij verwijst onder meer naar het fileleed, en vraagt meer geld om een betere doorstroming voor trams en bussen te garanderen.

Fundamentele ommekeer

Bevoegd minister Ben Weyts geeft toe dat er problemen zijn. “De cijfers zijn niet goed”, zegt de N-VA-minister. “Maar gelukkig is er perspectief op een fundamentele ommekeer.” Zo zijn de middelen in het ‘doorstromingsfonds’, dat onder meer dient om de verkeerslichten slimmer op elkaar af te stemmen, gestegen van 18 miljoen in 2014 naar 51 miljoen euro nu, zegt Weyts

De minister verwijst ook naar de hervormingen bij De Lijn, “die bijna achter de rug zijn”, die het bedrijf tegen 2020 moeten omvormen tot een efficiënte concurrent voor de privé. Dan moet de Vlaamse overheid beslissen of ze De Lijn nog langer als ‘interne operator’ aanduidt, of voor een privé-uitbater gaat.

“Historisch hoog” investeringsbudget

Tot slot wil Weyts volop inzetten op een betere dienstverlening voor de reizigers. Zo is er al geïnvesteerd in 700 nieuwe bussen en 144 trams, en is het investeringsbudget met 1,2 miljard euro “historisch hoog”, klinkt het. Ook de reizigersinformatie is onlangs beter gemaakt.

“Onze ambitie is en blijft meer dan ooit om meer Vlamingen te verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer. Met de investeringen die we nu doen, maken we die ambities hard.”