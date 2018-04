Man wacht zeven dagen om gered te worden, nadat zijn heli crashte. Maar de redding loopt dramatisch af

Zeven dagen lang zat Ivan Andres Lopez Londoño vast in de Colombiaanse bergen nadat hij er gecrasht was met een helikopter. Maar toen de redding nabij leek, liep het gruwelijk verkeerd, blijkt uit erg expliciete beelden.

Ivan Andres Lopez Londoño was de onderhoudsmanager bij helikopterbedrijf Helifly. Door een crash met zijn helikopter zat hij samen met twee collega’s een week lang vast in de bergen in het Colombiaanse dorp El Plateado, Cauca.

Op beelden is te zien hoe blij de man was toen er na zeven dagen eindelijk een reddingshelikopter opdaagde om de mannen er weg te krijgen. De techniekers helpen de piloot om op de juiste plek te landen, maar dan loopt het gruwelijk verkeerd. De piloot verliest de controle over het stuur, waardoor de helikopter kantelt en de propellers Londoño genadeloos doden.

Ook de piloot van de reddingshelikopter kwam om het leven. Het is nog onduidelijk hoe het de andere aanwezigen is vergaan. “Er loopt een onderzoek naar wat er precies gebeurd is”, zegt politiecommandant Fabio Rojas in een mededeling. “Wat we weten, is dat de helikopter een mechanisch falen heeft ervaren en dat een andere helikopter naar daar was gevlogen om de lading en de inzittenden te vervoeren. Ook dat toestel zou mechanische problemen ervaren hebben, waardoor het gecrasht is.”