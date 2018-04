Jongetje (10) is jongste winnaar ooit van prestigieuze muziekwedstrijd

Pas tien jaar is hij, Christian Li, maar talent heeft hij nu al in overvloed. De Australiër won afgelopen weekend de Menuhin vioolcompetitie in Genève, de meest prestigieuze muziekwedstrijd voor jongeren onder 22 jaar.

Li moet de juryprijs wel delen met de 11-jarige Chloe Chua uit Singapore. Zij was de tweede jongste deelnemer maar werd dus even goed bevonden. Al kreeg Li nog een extra pluim op zijn hoed want ook de publieksprijs was voor hem. Zijn uitvoering van de ‘Zomer’ uit de Vier Seizoenen van Vivaldi viel duidelijk in de smaak.