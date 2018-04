Familie Chris B. gaat DNA overhandigen aan het gerecht: “Wij geloven wel nog dat hij de Reus is”

In tegenstelling tot de speurders gelooft de familie van Chris B. wel nog altijd dat de ex-rijkswachter de beruchte “Reus” van de Bende van Nijvel was. Zo meldt de advocaat van de familie op Twitter. Daarom gaat de familie nu pas gevonden DNA van B. overhandigen aan het gerecht.

“De familie van Chris B. reageert met ongeloof en verontwaardiging op de ongelukkige communicatie van de gerechtelijke bronnen”, zo schrijft advocaat Geert Lenssens op Twitter. “Ze willen dat de waarheid aan het licht komt en wil DNA van Chris B. ter beschikking stellen van het gerecht.”

#BendevanNijvel, familie Chis Bonkofsky reageert met ongeloof en verontwaardiging op ongelukkige communicatie ‘gerechtelijke bronnen’ ,wil dat waarheid met alle wettelijke middelen aan het licht komt en wil dna CB met analyses aan het gerecht ter beschikking stellen pic.twitter.com/tqpvKjAhUm — Geert LENSSENS (@geertlenssens) 26 april 2018

Het DNA werd onlangs gevonden op een oud horloge dat B. zou hebben gekregen van de speciale eenheden van de rijkswacht waarvoor hij nog een tijd werkte. De familie zou het horloge zelf hebben laten onderzoeken.

Het DNA zal nu aan het gerecht worden overhandigd. “Op die manier hopen we dat er duidelijkheid komt, want voor de familie is dit spoor nog niet afgesloten”, verklaarde Lenssens aan VRT NWS en bevestigde hij aan onze redactie.

De familie reageert zo op nieuwe onthullingen van de speurders betrokken bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Zij verklaarden donderdag in Het Laatste Nieuws dat ze er “99 procent zeker van zijn dat B. dan toch niet de Reus was”.

Op zijn sterfbed, in mei 2015, bekende de alcoholverslaafde B. nochtans aan zijn broer dat hij lid zou geweest zijn van de Bende. Een verhaal dat pas na zijn dood aan de oren van de speurders kwam. Omdat B. eind jaren zeventig lid was geweest van de speciale interventie-eenheid van de rijkswacht Groep Diane, leek hij een interessante verdachte.

De robotfoto die na de overvallen in Overijse en Eigenbrakel van de Reus was gemaakt, leek ook sterk op B. Maar ondervraging van een hele reeks ex-collega’s, familieleden en vrienden van B. uit die periode leidden niet tot een doorbraak.

“Aan een dode man kan je niets vragen”

Meer nog, intussen zijn de speurders er dus vrij zeker van dat B. de Reus niet kon zijn. “De afgelopen maanden is er hard gewerkt om die beloftevolle these te onderbouwen, maar het is ons niet gelukt om nog concrete elementen naar boven te halen. Het is weinig waarschijnlijk dat er ooit voldoende bewijzen komen dat Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel was”, zegt een bron. “Eigenlijk zijn we stilaan 99 procent zeker dat hij het niét was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen”, aldus een tweede bron dicht bij het dossier.

