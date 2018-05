Dit stond in mei ‘68 in de krant: Cannes stopt voortijdig door rellen

Op 8 mei heeft Het Nieuwsblad een politicus en een “starlette” - wie kent nog dat ondergesneeuwd woord nog? - op de voorpagina. Vanden Boeynants staat vooraan omdat hij premier wil worden. Starlet Odile Milano wil dit jaar doorbreken op het festival van Cannes. Geen van de twee zal slagen.

Eerst Paul Vanden Boeynants (PSC-CVP). Hij is vorig jaar premier geworden maar zijn regering viel over Leuven Vlaams, de Vlaamse eis om alle afdelingen van de Franstalige universiteit in Leuven te elimineren ...