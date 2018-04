Is dit de echte reden waarom Kim Jong-un belooft om geen nucleaire tests meer te houden?

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un pakte afgelopen weekend uit met triomfantelijk nieuws. “We zijn klaar”, sprak hij zijn natie en de wereld toe, en kondigde zo aan dat zijn land geen nucleaire tests meer zou uitvoeren. Experts trekken die woorden nu in twijfel. Door explosies is de grootste nucleaire site in Noord-Korea immers gedeeltelijk ingestort.

Zes nucleaire tests heeft Noord-Korea sinds 2006 al uitgevoerd. Allemaal vertrokken die vanop de nucleaire site in Punggye-ri, gelegen in bergachtig gebied in het noordoosten van het land. Na de zesde test kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un glimmend van trots aan dat het de laatste test geweest was. “Ons nucleair programma is klaar”, zei hij tegen het lokale persagentschap KCNA. “We hebben met succes kernwapens ontwikkeld, meer tests zijn niet nodig.”

Bij die aankondiging van de Grote Leider werden meteen vraagtekens geplaatst. Want hij was het toch die de voorbije maanden zijn spierballen liet rollen en dreigde met nucleaire aanvallen tegen onder meer de VS van Donald Trump. En hij is ook de man die vaak beslissingen neemt om ze binnen de kortste keren terug te draaien, zei Korea-expert Harry Kazianis van het Center for the National Interest. “Het land heeft nog nooit echt woord gehouden.”

Instortingen

Een rapport van onderzoekers aan de Universiteit van Wetenschappen en Technologie in China zaait nu nog meer twijfel over de goede bedoelingen van Kim. Uit hun rapport blijkt dat de triomfantelijke aankondiging er eigenlijk vooral uit noodzaak kwam. Want de belangrijkste nucleaire site van Noord-Korea is er helemaal niet zo goed aan toe.

Een deel van de bergen, onder meer die met de testtunnel erin, zou ingestort zijn en daardoor zou er nu ook qua straling een probleem zijn, waardoor de site eigenlijk niet langer gebruikt kan worden. Dat is het gevolg van de hitte en energie die in enorme hoeveelheden vrijkomt bij nucleaire explosies. Het zou vooral de grootste test, in september 2017, geweest zijn die het gebied onstabiel heeft gemaakt.

Door die test, op 3 september, werd een aardbeving met een zwaarte van 6,3 veroorzaakt. In de volgende weken kwamen er nog vier zware naschokken, en de combinatie van die vijf aardbevingen zouden de instortingen veroorzaakt hebben.

Noord-Korea heeft voorlopig niet gereageerd op het rapport.

Zuid-Korea

Om zijn goede bedoelingen te benadrukken, heeft Kim Jong-un ingestemd met een historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Die vindt in de nacht van donderdag op vrijdag om 3.30 uur (onze tijd) plaats. Een uur eerder zal Kim te voet de grens tussen beide landen oversteken.

Na hun onderhoud zullen Kim en Moon apart lunchen om vervolgens samen een herdenkingsboom te planten. Normaal gezien zullen de leiders ook een gezamenlijke verklaring ondertekenen, maar wat daar precies zal instaan is nog niet overeengekomen, luidt het. Ten slotte zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.