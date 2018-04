Miljoenenboete voor Ford in Australië voor het negeren van klachten van klanten

Autobouwer Ford moet een boete betalen van 10 miljoen Australische dollar (6,2 miljoen euro) voor het wanbeheer van klachten van klanten over defecte voertuigen. Dat heeft de Australian Federal Court beslist. Het bedrijf moet ook een compensatieregeling op poten zetten.

Ford Australia werd door de Australische concurrentie- en consumentenwaakhond (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) voor de rechter gedaagd voor de manier waarop het bedrijf klachten behandelde over wagens die schokten of stilvielen vanwege een veel voorkomend defect aan de versnellingsbak.

De autobouwer gaf tijdens het proces toe dat duizenden klachten die tussen mei 2015 en februari 2016 binnenkwamen over de “PowerShift” transmissie, een versnellingsbak met dubbele koppeling. Bij bijna 40 procent van de getroffen wagens was al minstens één keer een herstelling aan de versnellingsbak uitgevoerd.

Volgens ACCC-voorzitter Rod Sims is de boete voor Ford een van de hoogste boetes ooit binnen het consumentenrecht. In een persbericht verklaart Sims ook dat Ford op de hoogte was dat er een probleem was met kwaliteit van het materiaal, maar toch aan de klanten zei dat de defecten het gevolg waren van hun rijstijl. Het bedrijf weigerde de klanten bovendien een terugbetaling of kosteloze herstelling, en gaf de klanten enkel een vervangwagen in ruil voor een hoge vergoeding.

“Het heeft lang geduurd vooraleer we de problemen konden identificeren, en we geven toe dat de klachten van PowerShift-klanten niet op een gepaste manier werden behandeld”, aldus Ford Australia-topman Graeme Whickman na de hoorzitting. “De boete van 10 miljoen aanvaarden, is de eerste stap in ons engagement om het goed te maken.”

Ford laat nog weten een onafhankelijk programma op te zetten rond het herzien van de klachten, en belooft zich te houden aan de andere opgelegde voorwaarden.