17 mei, halfweg de historische maand en de Beatles breken met hun goeroe. In ierland krijgt ons koningspaar het ferm aan de stok met studenten die hen voor moordenaars verwijten.

Het had ons protocol begin dit jaar nog zo’n goed idee geleken: Boudewijn en Fabiola op officieel bezoek naar Ierland laten gaan. Even de katholieke banden aanhalen. In mei, de Maria-maand. Niemand die ...