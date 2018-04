Naald of laser doen klachten op het werk verstommen

Last van stress door de immense werkdruk? Of pijn in de schouder omdat je de hele dag dezelfde beweging moet doen? Dan is acupunctuur een mogelijke oplossing. Wim Vandebrouck, een gediplomeerd acupuncturist uit Herk-de-Stad, heeft zich gespecialiseerd in de alternatieve behandeling van werkgerelateerde klachten. "Soms gaan patiënten hier al na enkele minuten als een ander mens naar buiten", zegt hij.

Wim Vandebrouck heeft zelf een niet alledaags carrièrepad gekozen. "Ik ben eigenlijk sociaal verpleegkundige van opleiding, maar heb nooit dat beroep uitgeoefend", vertelt hij. "Ik ben eerst in het maatschappelijk werk terechtgekomen, onder meer in de bijzondere jeugdzorg. Ik was ook verbonden aan de rechtbank en heb in het onderwijs gestaan. Dat ik acupuncturist ben geworden, is eigenlijk toeval. Voor de behandeling van een sportblessure kwam ik bij een kinesist terecht, die in het kader van zijn opleiding proefpersonen zocht om acupunctuur toe te passen. Ik ging op het voorstel in en was hierdoor snel geholpen. Toen later een slaapprobleem via dezelfde technieken werd opgelost, was ik helemaal overtuigd en heb ik me ingeschreven voor diverse opleidingen."

Ziekenfonds

Wim Vandebrouck volgde in Antwerpen zowel les aan het OTCG (Opleidingsinstituut Traditionele Chinese Geneeswijzen) als ICZO (Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen). "Toen nog puur uit interesse, niet met de bedoeling om er later mijn beroep van te maken", zegt hij. "Pas toen ik in Overpelt stage mocht volgen, geraakte ik gepassioneerd door het vak en nam ik de beslissing om zelfstandige in bijberoep te worden."

Zijn business van de grond krijgen, was in eerste instantie niet zo evident. "Vooral door de onzekerheid over terugbetaling bij Volksgezondheid", zegt hij. "Kinesisten en artsen doen ook acupunctuur of laserbehandelingen en boeken dit in als consultatie. Dan komt het ziekenfonds tussen, bij ons vooralsnog niet. Dat maakt de concurrentie toch wel heftig."

En dus ging de - intussen fulltime - zelfstandige op zoek naar nieuwe marktsegementen.

Geknelde zenuw

"Die heb ik onder meer in de bedrijfswereld gevonden", zegt hij. "Klachten als stress en burn-out zijn spectaculair toegenomen. Bovendien investeren werkgevers in het welzijn van hun werknemers door de schaarste op de arbeidsmarkt. Omdat wij via alternatieve technieken (zoals acupunctuur, laserpen, cupping of moxa-sticks) een oplossing kunnen bieden, hebben we een grote toegevoegde waarde voor zowel het personeelslid als de werkgever."

Welke klachten behandelt Wim Vandebrouck dan zoal? "Ik denk aan het carpaal tunnelsyndroom, waarbij een zenuw in de pols geklemd zit. Dat kunnen we heel fijn behandelen. Ik krijg hier kapsters, schilders of medewerksters van een strijkatelier over de vloer die schouder- of rugklachten hebben door de repetitieve bewegingen. Dat werken we simpel weg. Andere symptomen die we aanpakken zijn hoofdpijn, darmproblemen, slaaptekort of zelfs een gewone verkoudheid.' 'Soms kunnen we door behandeling van die klachten zelfs operaties vermijden. En dan zijn er natuurlijk de opkomende ziektebeelden als burn-out, depressie en stress. Meestal komen die patiënten al langs vooraleer ze uitvallen op het werk en kunnen we voorkomen dat ze langdurig afwezig blijven.'

'Via acupunctuur behandelen we specifieke punten die met organen in verbinding staan. De laser laat dan weer toe om bepaalde zones te behandelen, terwijl de Moxa-sticks dienen om bepaalde punten op het lichaam te verwarmen en zo de spanning weg te nemen. Ik denk ook aan cupping, een techniek waarbij vacuum getrokken stolpjes op het lichaam worden geplaatst om een betere doorbloeding te krijgen. Zwemmer Michael Phelps heeft daar tijdens de Olympische Spelen een lans voor gebroken.'

>

>

>