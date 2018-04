Aanrijder fietser meldt zich na massaal gedeelde oproep op Facebook: “Ontgoocheld maar ik neem hem niets kwalijk”

Kruishoutem - Filip Bohez werd op 7 april op het fietspad aangereden door een andere fietser en werd bewusteloos en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Deze week plaatste hij op Facebook een oproep tot getuigen. Het bericht werd massaal gedeeld. En met succes.

Bohez nam op 7 april deel aan ‘de rit van de gouverneur’ voor wielertoeristen. Op de terugweg naar huis werd hij tussen Zulte en Kruishoutem op het fietspad aangereden door een andere wielertoerist die uit de tegenovergestelde richting kwam. Bohez viel zwaar en verloor het bewustzijn. Hij werd wakker in een ziekenhuisbed.

“Zonder valhelm had ik het wellicht niet meer kunnen navertellen”, zegt hij.

Bij de val liep hij tal van zware verwondingen op zoals een barst in de nekwervel, een hersenschudding, een gebarsten neus, zijn oogkas was op drie plaatsen gebroken en is intussen geopereerd. De revalidatie zal zeker drie maanden duren.

“Kijk, er bestaan geen slimme accidenten. De man die mij aangereden heeft, draagt geen schuld en ik neem hem ook niets kwalijk. Ik ben alleen ontgoocheld dat het drie weken moest duren voor hij zich gemeld heeft. Na een oproep van mijn vrouw op Facebook nog wel.”

Na het ongeval liet een getuige een berichtje achter met een naam en een telefoonnummer. Maar dat nummer bleek niet te kloppen.

“Omdat we voor de juridische afhandeling van de zaak beter een getuige hadden, zochten we de man of vrouw via sociale media. Het bericht werd tot nu toe al meer dan 1.200 keer gedeeld. Die getuige meldde zich. Maar ook de wielertoerist met wie ik toen botste”, zegt Bohez.

“Ik ben blij dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Alleen, waarom pas na zeventien dagen en na een oproep op Faceboek”, klinkt het.