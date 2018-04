Salah is groot... “Maar Messi en Ronaldo zijn groter”

Mohamed Salah (25) kreeg van onze krant een 10 voor zijn prestatie tegen AS Roma. Eigenlijk verdient de Egyptenaar van Liverpool een 10 voor zijn hele seizoen. Daarom wenkt na de titel van ‘Beste speler in de Premier League’ nu ook al de Gouden Bal. Of is dat overdreven? Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verdelen die trofee al tien jaar onder elkaar. Is laatbloeier Salah echt zo goed als die twee? Wesley Sonck en Gilles De Bilde, die de nieuwste sensatie dinsdag live aan het werk zagen, wikken en wegen.