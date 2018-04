Van Gaal weet waar toekomst ligt: “Aanbieding gehad die ik niet kan weigeren”

Louis Van Gaal (67) houdt de deur open voor een terugkeer als de trainer. Dat meldde hij woensdagavond in een interview met Jack Van Gelder. De ex-trainer van onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München en de Nederlandse nationale ploeg heeft namelijk een erg mooie aanbieding op zak. Om welke club het gaat wil Van Gaal voorlopig nog niet kwijt.

De kans is groot dat Louis Van Gaal binnenkort opnieuw langs de lijn staat. Van Gaal zit sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016 zonder club. De Nederlandse succescoach meldde echter dat hij een aanbieding heeft gekregen die hij niet kan weigeren. Daarmee ontkracht hij meteen eerdere uitspraken dat hij een punt achter zijn carrière zou hebben gezet. Hij had die uitspraken nadien afgezwakt tot een sabbatjaar en alle aanbiedingen die hij tot nu toe kreeg, werden geweigerd.

Toch is er altijd interesse voor de coach geweest: “Ook al vinden sommigen het misschien niet leuk, ik krijg nog altijd veel aanbiedingen”, zei Van Gaal. “Ik ben dus zeker nog niet met pensioen. Als ik in juli nog geen club heb, kan daar wel verandering in komen”.

De Nederlander wil wel nog niet zeggen welke club hem graag wil inlijven. Een terugkeer naar oude liefde Ajax ziet Van Gaal niet zitten. De club is volop bezig met de interne structuur aan te passen. Onder andere voormalig bondscoach van Oranje Danny Blind kreeg al een functie in de raad van commissarissen. “Niets voor mij”, aldus Van Gaal. “Ik kan dan geen directe invloed uitoefenen op het beleid.”

Van Gaal werd al verschillende keren in verband gebracht met de Rode Duivels. In januari vertelde hij nog dat hij deze generatie Duivels graag had willen coachen. De kans is echter klein dat er een aanbieding van de Belgische Voetbalbond afkomstig is. Vicevoorzitter Bart Verhaeghe liet eerder al duidelijk verstaan dat Roberto Martinez pas geëvalueerd zal worden na het WK en dat een nieuwe bondscoach daarvoor niet aan de orde is.

LEES OOK: Van Gaal wil enkel nog terug aan de bak om revanche te nemen op ex-club: “Manchester United een hak zetten’