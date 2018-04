Jonge moeder raakt gruwelijk verminkt als ze tussenkomt in ruzie tussen haar buurman en diens vriendin

Een man heeft een celstraf van 19 jaar gekregen voor poging tot moord na een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin. De buurvrouw snelde ter hulp en werd door de man in brand gestoken. Ze raakte gruwelijk verminkt.

De feiten speelden zich in november van vorig jaar af in Milton Keynes, in Engeland. De 27-jarige Kirsten Ashby zag hoe haar buurvrouw onwel was geworden na een ruzie met haar vriend. De jonge moeder snelde ter plaatse om te zien of ze kon helpen, maar dat was niet naar de zin van de man. Hij stond rustig een sigaret te roken, maar nam snel wat benzine, goot die over Ashby en stak haar vervolgens met een aansteker in brand.

Daarbij raakte ze gruwelijk verminkt. Ze moet het vandaag stellen zonder vingertoppen en oren, verloor heel wat huid op haar gezicht en haar lange haar brandde volledig weg. Het is een wonder dat ze het overleefd heeft, zeggen haar ouders Lynn en Paul in Metro. Zij zorgen sinds het incident voor Maddison, het negenjarige dochtertje van Kirsten, en stonden aan de zijde van hun dochter terwijl ze in totaal 80 operaties onderging om haar gezicht en lichaam opnieuw op te bouwen.

“Er was ons verteld dat we ons moesten voorbereiden op het ergste”, aldus de ouders. “Maar Kirsten is koppig en ze is er toch doorgekomen. Haar herstel, vaak in isolement door de hoge kans op infecties, was een traag en pijnlijk proces.” Kirsten lag de eerste maand in een kunstmatige coma om haar lichaam te laten bekomen van de schok en de extreme pijn die de brandwonden veroorzaakt hadden.

Sinds de aanval lag de jonge moeder van kop tot teen in de plaasters. Vanop verscheidene plaatsen op haar lichaam werd huid weggehaald om het op haar gezicht en torso te kunnen plaatsen. Door de amputatie van haar vingers kon ze zelf niet eten of haar basisbehoeftes vervullen.

“Ze wilde gewoon gaan helpen”, zei haar moeder. “Maar die man heeft haar leven geruïneerd en dat van haar familie voor altijd veranderd. Mijn dochter was onherkenbaar. Ze had geen gezicht, alles was weggebrand. Haar oren waren weg en haar vingertoppen werden geamputeerd. Haar lichaam is zo zwak ze opnieuw moet leren stappen. Ze is psychologisch nog getraumatiseerd en duidelijk kwaad over hoe ze eruitziet. Het grootste probleem is dat ze haar handen niet kan gebruiken, waardoor ze heel veel dingen niet kan doen.”

Aan haar ouders vertelde Kirsten al hoe de 24-jarige dader, Raymond Bowen, zich over haar boog na het incident, rustig een sigaret rookte en naar haar geschreeuw luisterde. De vader van vijf bekende de feiten in de rechtbank en blies nog een kushandje richting zijn vriendin de zaal in. Hij werd veroordeeld tot 19 jaar cel.

De ouders van het slachtoffer hebben een GoFundMe-pagina opgezet om geld in te zamelen voor de verdere behandeling van hun dochter. Die vind je hier.