Als de opa die (luid vloekend) de perfecte gazon nastreeft, een seriemoordenaar blijkt te zijn

Een politieagent. Een Vietnamveteraan. Iemand die gezworen had om de Amerikaanse bevolking te beschermen, maar in het duister stiekem op rooftocht ging. De ‘Golden State Killer’, verdacht van 12 moorden, 45 verkrachtingen en ruim 100 inbraken, zou een intussen 72-jarige opa zijn. Dit weten we over Joseph James DeAngelo, de man die pas na 42 jaar gevat werd.