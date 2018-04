Staking bij Telenet: technici leggen spontaan het werk neer

Meerdere technici van Telenet hebben donderdag het werk neergelegd. De spontane staking komt er nadat Telenet besliste om hen over te plaatsen in een joint venture met het Franse Solutions 30.

Telenet en Solutions 30 stuurden donderdag samen een persbericht de wereld in: ze zouden een joint venture oprichten die technici levert in België. Telenet krijgt 30 procent van het nieuwe bedrijf in handen en brengt er 300 van zijn werknemers in onder.

De nieuwe joint venture zal installatie- en herstellingsactiviteiten in bedrijven en woningen aanbieden. De omzet moet uiteindelijk zo’n 100 miljoen euro bedragen en er zouden meer dan 1.000 werknemers en contractanten bij het bedrijf werken. Het hoofdkantoor komt op het industrieterrein Mechelen-Noord en zou tegen de zomer volledig operationeel moeten zijn.

Van de 650 mensen die vandaag aan de slag zijn voor Janssens Filed Services, de dochter van Solutions 30 in België, worden er 350 overgeplaatst. Telenet levert op zijn beurt 300 werknemers die zich nu al bezighouden met technische interventies bij klanten. “Voor die mensen zal in eerste instantie niets veranderen. Ze blijven onder meer modems aansluiten of werken op straat uitvoeren”, zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Hun arbeidsvoorwaarden blijven ook dezelfde.”

Maar in de toekomst ziet Telenet wel mogelijkheden om verschillende diensten te combineren. “Neem dat in een bedrijf verschillende diensten moeten aangesloten worden, zoals een beveiligingssysteem, coaxkabel of misschien een aantal andere dingen. Nu moeten er drie verschillende mensen komen, op termijn zal misschien één technicus alles kunnen doen.”

Tientallen technici in Mechelen-Noord hebben nu het werk neergelegd “uit ongerustheid” over de nieuwe joint venture, luidt het. “We begrijpen dat er ongerustheid is”, aldus Geeraerts. “We zullen nu onze tijd nemen om alles rustig uit te leggen. Voor de klanten verandert er sowieso niets. Als een van onze technici over de vloer moest komen vandaag, zal dat zeker gebeuren.”