Vreemd ongeval in Houthulst: Boer wordt onwel, rijdt met tractor straat op en knalt op auto en verlichtingspaal

Houthulst - In Houthulst is een boer onwel geworden terwijl hij met zijn tractor op een veld aan het werken was. Hij reed vervolgens de straat op en knalde op een personenwagen en lantaarnpaal.

Een vreemd ongeval in Houthulst donderdagvoormiddag: een landbouwer werd ter hoogte van de Terreststraat onwel terwijl hij met zijn tractor over het veld reed. Hij kwam vervolgens de baan op en knalde met zijn tractor tegen een wagen en een verlichtingspaal. Vervolgens wou de verwarde boer terug het land oprijden, maar belandde dan in de gracht.

De landbouwer werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Roeselare.