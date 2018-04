Linksachter van Real Madrid zet deze keer Ronaldo in de schaduw met perfecte balbeheersing

Titelhouder Real Madrid heeft woensdag een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League op bezoek bij Bayern München. Het won met 1-2. Cristiano Ronaldo speelde voor zijn doen een onzichtbare wedstrijd en werd deze keer door de linksachter van de Koninklijke in de schaduw gezet.

Marcelo scoorde vlak voor rust niet alleen de 1-1 met een heerlijke volley, achteraf werd nog meer gesproken over zijn perfecte controle op een laterale bal. Hoe de bal meteen roerloos aan zijn voeten blijft liggen: het lijkt wel een actie uit het videospelletje FIFA...

De terugwedstrijd in Madrid wordt volgende week dinsdag gespeeld. In de andere halve finale verdedigt Liverpool woensdag een 2-5 voorsprong op het veld van AS Roma.

Real Madrid won de Champions League de afgelopen vier jaar drie keer, voor Bayern is een finale alweer van in 2013 geleden toen het Dortmund klopte.