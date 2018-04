Meghan Markle heeft generale repetitie voor jawoord achter de rug

De Amerikaanse actrice Meghan Markle, die binnenkort trouwt met de Britse prins Harry, heeft de generale repetitie voor dat huwelijk achter de rug. Haar personage in de tv-serie “Suits”, Rachel Zane, gaf haar jawoord aan haar fictionele partner, Mike Ross.

Het huwelijk was te zien in de seizoensfinale van “Suits”, die woensdagavond werd uitgezonden in de Verenigde Staten. Mike Ross wordt gespeeld door Patrick J. Adams.

Markle had eerder al aangekondigd de serie te verlaten zodat ze zich meer zal kunnen toeleggen op haar rol aan het Britse hof. Haar personage werd uit de serie geschreven doordat ze samen met haar kersverse echtgenoot naar Seattle verhuist.

Het huwelijk van Markle in het advocatendrama mag dan wel bescheiden gebleven zijn, dit zal niet het geval zijn wanneer Markle op 19 mei met prins Harry in het huwelijksbootje zal treden in het kasteel van Windsor, ten westen van Londen. Niet alleen zullen er honderden gasten en een gospelkoor aanwezig zijn, ook zal de trouw door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd worden.