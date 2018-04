Pizzaketen Domino’s wil 200 winkels in België, waar inwoner gemiddeld 4,2 kg pizza per jaar eet

Domino’s wil schaalvergroting in ons land en meent dat de kracht van het bedrijf zit in de korte wachttijden en bezorging van pizza’s. Dat blijkt donderdag tijdens een persmoment in Mechelen waarop Misja Vroom, CEO van België en Nederland, de toekomstplannen uit de doeken deed. Het bedrijf wil innovatief blijven door in te zetten op gps-tracking voor de bezorgers en de leveringen te doen met e-bikes en elektrische scooters.

Ruim 25 jaar nadat de eerste vestiging in België opende, heeft pizzaketen Domino’s 57 filialen in ons land. Tegen binnen acht jaar hoopt de keten te kunnen uitbreiden tot 200 winkels in ons land.

“In elke franchise werkt een vijftiental mensen die we doorgroeimogelijkheden willen bieden”, zegt Vroom. “Heel wat franchisenemers zijn ooit bij Domino’s begonnen als bezorger of pizzabakker en kennen het DNA dus zeer goed. Dat maakt dat ze weinig voor verrassingen komen te staan en begrijpen waar ze aan beginnen. Onze franchises zijn bijna allemaal rendabel, en de meeste franchisenemers willen hun franchise ook blijven uitbaten.”

Acht jaar

Domino’s wil tegen binnen acht jaar 200 winkels hebben. “We pogen één filiaal te hebben per 15.000 brievenbussen, zodat onze levertijden aanvaardbaar blijven”, aldus nog Vroom. “Ons doel is de pizza’s binnen de 9 minuten nadat ze uit de keuken komen, af te leveren bij de klant.”

Volgens Vroom zit de toekomst in de bezorging. “We hebben een digitaal platform dat wereldwijd wordt ingezet waardoor we het hele traject in handen hebben en dus niet afhankelijk zijn van externe bezorgers”, zegt Vroom. “We gaan onze bezorgers uitrusten met gps-tracking zodat klanten online kunnen volgen waar hun bestelling zich bevindt. Ook bekijken we robotlevering maar dat zal eerst in Nederland worden uitgerold omdat de wetgeving in België het nog niet toelaat.”

De pizzamarkt in België is bij de grootste in Europa: gemiddeld eet een Belg 4,2 kilo pizza per jaar. In Vlaanderen zijn pizza’s met barbecuesaus het populairst, een opvallende trends binnen Europa. In Wallonië zijn pizza’s met kaas en aardappelen zoals de Savoyarde enorm populair.