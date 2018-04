Torfs opent eerste winkel in Wallonië

Schoenenketen Torfs heeft een eerste vestiging geopend in Wallonië, in Libramont in de provincie Luxemburg, en lanceert ook zijn webshop in het Frans. Op termijn wil het bedrijf vijftien nieuwe winkels openen in Wallonië, maar de eerstvolgende is pas voor volgend jaar in Dinant. Dat meldt de schoenenketen.

Het filiaal in Libramont ziet er identiek uit als de vernieuwde stadsrandwinkels van Torfs in Vlaanderen. “Onze vestiging in Libramont heeft een goede commerciële ligging en is omringd door andere sterke retailers, zoals dit vaak ook in Vlaanderen het geval is met onze periferiewinkels”, aldus CEO Wouter Torfs.