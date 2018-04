Verrassende locatie voor bekerfinale vrouwen: wedstrijd belooft weinig volk te trekken

De Red Flames oefenden al eens tegen Spanje in het Kehrwegstadion. Foto: Dirk Vuylsteke

De bekerfinale in het vrouwenvoetbal tussen KRC Genk Ladies en Standard Femina wordt gespeeld op zaterdag 26 mei. Het Kehrwegstadion van KAS Eupen is gekozen als locatie. Dat betekent dat de heruitgave van de bekerfinale bij de mannen niet voor 40 000 toeschouwers zal plaatsvinden. De Kehrweg heeft een capaciteit van slechts 8 000 plaatsen.

Het lijkt een verrassende keuze van de voetbalbond om voor Eupen te kiezen als locatie voor de vrouwenfinale. Eerst vond die wedstrijd jaarlijks plaats in het Koning Boudewijnstadion. De afgelopen twee seizoenen werd er met Westerlo en Mechelen opnieuw voor relatief centraal gelegen plaatsen gekozen.

Toch zijn er enkele goede redenen om voor Eupen te kiezen. De stad uit de Oostkantons ligt op een geringe afstand vanuit zowel Luik als Genk en de Red Flames werkten al een oefenwedstrijd af in het Kehrwegstadion tegen Spanje (1-4 nederlaag). Het betekent wel dat er een pak minder toeschouwers de wedstrijd kunnen bijwonen dan in de mannenfinale. Het Kehrwegstadion biedt plaats aan iets meer dan 8 000 toeschouwers.

Voor KRC Genk Ladies is het de eerste bekerfinale in de geschiedenis, Standard Femina speelde reeds twaalf keer de finale en won er daar zeven van, de laatste in 2014.