Zlatan Ibrahimovic zal niet meespelen op het WK

De Zweedse voetbalbond zal Zlatan Ibrahimovic (36) niet meenemen naar het WK. “Hij is niet teruggekomen op zijn beslissing te stoppen als international”, zegt sportief directeur Lars Richt. Nochtans had de boomlange Zweed de voorbije maanden verschillende keren gezinspeeld dat hij alsnog zou meedoen aan de wereldbeker.

De immens populaire Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic had de voorbije maanden de geruchten dat hij alsnog zou deelnemen aan het WK zorgvuldig gevoed. “Als ik wil, ga ik naar het WK. Niemand kan mij tegenhouden”, klonk het toen stoer. Nochtans had hij op het EK 2016 al zijn afscheid als international aangekondigd.

Maar Zweeds bondscoach Janne Andersson kon die uitspraken maar matig pruimen. Na het vertrek van hun grote vedette had Andersson immers een ploeg gebouwd die niet meer rond Zlatan draaide - en die ploeg had het best goed gedaan. In de WK-kwalificaties verrasten de Zweden zelfs Italië. De trainer van de Zweedse nationale ploeg had daarna laten verstaan dat Zweden Zlatan niet meer nodig had. Hij reageerde dan ook ‘not amused’ op de uitspraken van Zlatan dat hij toch nog zou kunnen meespelen op het WK.

“Ibrahimovic heeft nee gezegd tegen de nationale ploeg. Hij vertelde me dat hij niet meer zou meedoen na het EK, en ik heb dat gerespecteerd”, zei hij woensdag in een interview met TYC Sports. “Als je zegt dat je niet meer wil meespelen, moet je ook niet eens weer terug willen meedoen. Ik respecteer zijn keuze - maar ook zij die meteen ‘ja’ gezegd hebben tegen Zweden. Ibrahimovic maakt geen deel uit van onze plannen op het WK.”

Zweedse voetbalbond doet deur definitief dicht

Die woorden vinden weerklank bij de Zweedse voetbalbond, die donderdagmiddag de deur helemaal dicht deed voor een comeback van Zlatan. “Ik heb dinsdag met Zlatan gesproken. Hij komt niet terug op zijn keuze om te stoppen als international”, vertelde sportief directeur Lars Richt op de website van de Zweedse voetbalbond. De vraag die iedereen zich nu stelt is uiteraard in hoeverre die keuze van Zlatan zelf was.

Ibrahimovic droeg voor het laatst het nationale shirt op het EK van 2016 in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (0-1 verlies). Hij speelde 116 interlands en scoorde daarin 62 goals.

Zweden eindigde in zijn kwalificatiegroep als tweede na Frankrijk en net voor Nederland. Daardoor plaatsten de Scandinaviërs zich voor de play-offs waarin ze (verrassend) Italië uitschakelden. Op het WK is Zweden ingedeeld in poule F met Zuid-Korea (18 juni), titelverdediger Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).