Een ontmoeting vol symboliek: een historische wandeling, een gerenoveerde vergaderzaal en een omstreden dessertje

De Noord-Koreaanse Geweldige Leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoeten elkaar in de nacht van donderdag op vrijdag voor een historische vredesonderhandeling tussen beide landen. En daarvoor worden de grote middelen ingezet: elk aspect van de ontmoeting staat vol van de symboliek.

Als Kim Jong-un vrijdagvoormiddag om half elf plaatselijke tijd (in België om half vier in de nacht van donderdag op vrijdag) de demarcatielijn met Zuid-Korea overschrijdt, wordt geschiedenis geschreven: Kim wordt zo de eerste Noord-Koreaanse leider die de grens naar het zuiden oversteekt sinds de oorlog van 1950-1953 het land in tweeën splitste. Aan de andere kant van de grens zal hij worden opgewacht door de Zuid-Koreaanse president Moon en een erewacht, een historisch moment dat vermoedelijk door miljoenen mensen in Zuid-Korea en elders ter wereld live op televisie gevolgd zal worden.

Daarna maken de twee leiders samen een korte wandeling naar het zogenaamde Vredeshuis (Pyeonghwauijip), het gebouw in het Vredesdorp Panmunjon, waar ze zullen onderhandelen over de toekomst van het Koreaanse schiereiland. Dat dorp in de gedemilitariseerde zone, waar in 1953 de wapenstilstand tussen beide landen werd ondertekend, ligt pal op de grens.

Naar verluidt zal Kim onder andere vergezeld worden door zijn zus Yo-jong (die dit jaar al naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang afzakte), Kim Yong-nam (in naam het staatshoofd van Noord-Korea), en zijn echgenote Ri Sol-ju. Na het onderhoud keert de Noord-Koreaanse delegatie terug naar hun eigen kant van de grens, want Kim en Moon zullen apart lunchen.

In de namiddag ontmoeten de beide delegaties elkaar weer, om samen een herdenkingsboom te planten: een dennenboom die in aarde van de Zuid-Koreaanse Halla-berg en de Noord-Koreaanse Baekdu-berg geplant zal worden, een symbool van “vrede en welvaart”.

Daarna zullen beide leiders een gezamenlijke verklaring ondertekenen, om vervolgens omstreeks 18.30 uur lokale tijd samen te dineren en een afscheidsceremonie bij te wonen.

LEES OOK. Kim Jong-un neemt eigen toiletpot mee naar historische top

Vergaderzaal vol symboliek

Dat het Zuid-Korea menens is om een doorbraak te forceren in de vredesonderhandelingen met het noorden, blijkt uit de rijke symboliek die alle aspecten van dit onderhoud uitademt: de ruimte in het Vredeshuis waar onderhandeld zal worden werd de afgelopen weken volledig gerenoveerd.

Zo werd er een panoramisch schilderij van de Kumgang-berg opgehangen: de Zuid-Koreanen schrapten in 2008 alle uitstapjes naar die Noord-Koreaanse toeristische trekpleister op de grens met het zuiden, nadat een Zuid-Koreaanse toerist er werd neergeschoten omdat hij een verboden zone was binnengewandeld.

De ovalen tafel waaraan onderhandeld zal worden, is dan weer exact 1.953 millimeter breed en 2.018 millimeter lang: een symbolisch knikje naar de hoop dat er dit jaar een einde komt aan 65 jaar scheiding, terwijl de vorm van de tafel de bereidheid tot onderhandelingen moet versterken.

(Lees verder onder de infografiek.)

Internationale spanning over dessertje

Ook het galadiner ’s avonds is rijk aan symboliek: de koude Naengmyun-noedels waarmee de debatten geopend worden, zijn een bekend Noord-Koreaans gerecht waarvoor het regime de chef van Okryugwan, het beste restaurant uit hoofdstad Pyongyang, en zijn noedel-machine naar de grens heeft gestuurd.

Daarna volgt onder andere een Koreaanse variant op de Zwitserse rosti (een knikje naar de jonge dagen van Kim Jong-un in een Zwitsers internaat), Pyeonsu-knoedels uit het geboortedorp van president Moon, en groenten uit de gedemilitariseerde zone.

Ook op het menu staat rundsvlees van de Seosan-ranch, eigendom van de stichter van Hyundai, één van de grootste Zuid-Koreaanse bedrijven. Die man liet in de jaren ‘90 al eens honderden runderen door de gedemilitariseerde zone drijven als een geschenk aan het noorden.

Het meest omstreden gerecht op het menu is dan weer het dessert: een mousse van mango die “de energie van de lente” moet voorstellen, maar toch vooral in het oog springt omdat het een voor interpretatie vatbare kaart van Korea voorstelt: volgens Japan bezet Zuid-Korea het eiland Dokdo (in het Japans: Takeshima) namelijk illegaal. De Japanners tekenden alvast formeel protest aan tegen het dessert, en noemden het kaartje “zeer betreurenswaardig” en “onaanvaardbaar”.

Japan is boos om het kaartje dat op het dessert ligt Foto: AP

Wat staat er op het spel?

De ontmoeting is om meerdere redenen historisch: het is pas de derde keer in de geschiedenis dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar ontmoeten, en het is voor Kim Jong-un ook nog maar de tweede ontmoeting met een buitenlands staatshoofd sinds hij zijn vader opvolgde in 2012. Onlangs reisde hij naar Peking voor een vergadering met de Chinese president Xi Jinping.

Op de agenda staan donderdagnacht drie belangrijke punten: de denuclearisatie van Noord-Korea, het opstellen van een vredesverdrag, en de banden tussen beide landen in het algemeen verbeteren. Voor die laatste twee punten zouden er al afspraken zijn gemaakt, bericht de Washington Post op basis van lokale media. De ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernprogramma wordt dan vrijdag nog besproken tussen beide leiders. Ogenschijnlijk geen makkelijke taak.

LEES OOK. Is dit de echte reden waarom Kim Jong-un belooft om geen nucleaire tests meer te houden?

Kim Jong-un ontving begin maart al een Zuid-Koreaanse delegatie in Pyongyang Foto: REUTERS

Deze ontmoeting moet ook een opstapje worden voor een soortgelijke vergadering tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in juni. Daar worden vermoedelijk pas de grote knopen doorgehakt: “We kunnen ons geen scenario voorstellen waarbij de Noord-Koreanen zelfs maar zouden overwegen hun kernwapenprogramma op te geven zonder een vredesverdrag met het zuiden én garanties over hun veiligheid door de Verenigde Staten”, aldus de Amerikaanse Korea-experte Suzanne DiMaggio, die ook betrokken was bij de onderhandelingen over de vrijlating van de Amerikaanse student Otto Warmbier.

Volgens experts is het Noord-Koreaanse regime bereid tot onderhandelingen omdat het nu tevreden is over de staat van zijn kernwapen- en rakettenprogramma’s. Kim zou ervan overtuigd zijn dat die voldoende ontwikkeld zijn om te dienen als afschrikkingsmiddel tegen wie het land zou willen aanvallen.

Hoe zal het aflopen?

Toch is een positieve afloop van de gesprekken niet gegarandeerd: volgens experts zou Noord-Korea bijvoorbeeld wel eens een bijzonder hoge prijs kunnen eisen voor het stopzetten van het kernwapenprogramma. Kim zou zich namelijk zeer bewust zijn van het lot van de Libische dictator Muammar Kaddafi, die onttroond en vermoord werd tijdens een opstand met Amerikaanse en Europese steun, nadat hij zijn chemische wapens had opgegeven.

Een akkoord met weinig vlees maar vooral gericht op het ontwikkelen van betere relaties tussen beide landen, lijkt dan ook de meest voor de hand liggende uitkomst. Een concrete deal lijkt op zo’n korte tijd alvast niet vanzelfsprekend. Deze ontmoeting zal vermoedelijk gevolgd worden door maanden en jaren onderhandelingen op lagere niveaus alvorens er iets getekend wordt.