Brugge-coach Ivan Leko is op zijn hoede voor lastige verplaatsing: “Hun coach kent Club goed”

Club Brugge opent het voetbalweekend op vrijdag in en tegen Genk. Na de 4-4 thuis tegen Standard willen de mannen van Ivan Leko opnieuw winnen en de voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht vergroten tot tien punten.

Blauw-zwart had vorig weekend al de kans gekregen om zijn voorsprong op paars-wit te vergroten tot 9 punten, maar liet dat na door in de toegevoegde tijd de Luikse gelijkmaker te incasseren. Toch zal het ook in Genk niet makkelijk worden voor Club Brugge. Genk speelt zijn beste voetbal in Play-off 1 en kan bij winst tot op een schamel punt van de tweede plaats komen.

Ivan Leko liet donderdag zijn troepen een laatste keer trainen voor de verplaatsing naar Genk. Zijn selectie bevat één wijziging tegenover vorige week: Matej Mitrovic is er opnieuw bij na een lichte blessure.

“Het doel is simpel”

“De volgende wedstrijd is altijd een sleutelwedstrijd. Dat is het belangrijkste”, trapte Leko een open deur in tijdens zijn persconferentie. “Op Genk is zeker niet makkelijk, maar we hopen dat het geluk morgen aan onze kant zal staan. We zullen proberen daar te spelen alsof het een thuiswedstrijd is. We staan bovenaan, dus ik moet de groep geen extra motivatie geven. We weten allemaal maar al te goed hoe belangrijk deze wedstrijd is. Het doel is simpel: altijd proberen om één goal meer te maken dan de tegenstander.”

Met Philippe Clement staat er bij Genk een trainer aan het roer die het Brugse huishouden door en door kent. Clement was er van 2012 tot 2017 assistent-trainer, voor hij dit seizoen bij Waasland-Beveren als hoofdcoach begon. Daar plukte Genk hem na een verbazingwekkend sterke seizoenstart weg.

“Clement kent Club goed”, beaamt Leko. “Dat is een voordeel voor hem, maar de belangrijkste mensen zijn de spelers die op het veld staan. Het elftal met de meeste grinta en het meeste geloof zal winnen.”

Wat staat er nog op het programma?

Anderlecht Anderlecht Charleroi Charleroi kan zondag weer uitlopen op zijn concurrenten voor de tweede plaats, want dan ontvangt het in eigen huis Charleroi (18u). De troepen van coach Hein Vanhaezebrouck zijn gebrand op een overwinning na een nul op zes tegen Standard en Genk. Vanhaezebrouck kan zondag wel weer een beroep doen op de terugkerende Andy Najar en Henry Onyekuru. Toch zal het zondag niet zo eenvoudig worden tegen Charleroi. Vorig weekend haalden de Carolo’s hun eerste overwinning in Play-off I, thuis tegen Gent, en dat kan voor een mentale boost zorgen.

In de laatste wedstrijd van de zesde speeldag in Play-off 1 neemthet op tegen. De Buffalo’s hopen zich te herpakken na de nederlaag in Charleroi, maar zullen daarvoor toch een goede dag moeten hebben. De Rouches haalden namelijk de meeste punten in de heenronde met tien op vijftien en willen hun goede reeks maar al te graag verderzetten.

Bekijk hier de stand in Play-off 1!

In Play-off 2A opent leider Zulte Waregem zaterdag de terugronde op het veld van Moeskroen (18u). Francky Dury en zijn mannen toonden in deze play-offs al zeer attractief voetbal en scoorden al zestien keer in vijf wedstrijden. Vooral de ontketende Hamdi Harbaoui - negen doelpunten in vijf wedstrijden - is daar verantwoordelijk voor. In het duel tussen KV Kortrijk en Lierse valt af te wachten hoe de spelers van Lierse reageren op de overname- en licentieperikelen van deze week. Tot slot ontvangt OH Leuven Waasland-Beveren, dat nog steeds niet kon winnen in Play-off 2. Een overwinning zou coach Sven Vermant weer wat meer ademruimte kunnen geven.

In Play-off 2B ontvangt Eupen leider Lokeren. Eupen won vorig weekend zijn eerste wedstrijd in Play-off 2 in Sint-Truiden, maar Lokeren wil zijn goede reeks verderzetten en gaat voor veertien op achttien. KV Oostende, waar coach Adnan Custovic het seizoen uitdoet en dan vervangen wordt door Gert Verheyen, trekt naar Sint-Truiden. De Truienaars staan tweede en willen hun achterstand op leider Lokeren niet zien vergroten. Maar in Play-off 2B is het toch vooral uitkijken naar de Antwerpse derby tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp op zondag (14u30). De Kielse Ratten willen revanche nemen voor hun nederlaag twee weken geleden op het veld van Antwerp, al zullen de mannen van coach Laszlo Bölöni er alles aan doen om de Ploeg van ‘t Stad te blijven.