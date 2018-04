Custovic en Vanderhaeghe - beiden ontslagen bij KVO - praten conflict uit

Opvallend beeld dinsdag bij de beloftenmatch AA Gent- KV Oostende (3-0). Adnan Custovic kreeg ‘s morgens te horen dat hij na dit seizoen geen toekomst meer had bij KVO, maar ging ’s avonds toch naar de U21 kijken. Daar liep hij Yves Vanderhaeghe tegen het lijf, de trainer die eerder dit seizoen zijn C4 kreeg bij Oostende

Sinds Custovic Vanderhaeghe opvolgde, waren de twee niet meer on speaking terms en lagen ze een beetje in conflict, maar het gedwongen vertrek bij de kustploeg verbond hen weer. “Voor het eerst sinds lang hebben Yves en ik gepraat”, aldus Custovic. “Dat deed deugd. Het ging niet per se over het ontslag dat we beiden meemaakten bij KVO. Yves kwam naast me zitten in de tribune en we hebben allebei gezegd wat er op onze lever lag. We hebben toch drie mooie jaren samen beleefd bij KVO en een vriendschap opgebouwd. Het was goed om alles uit te babbelen.”

Custovic zelf probeert ondertussen zijn gedwongen vertrek bij KVO te verwerken. “Het zat er al enkele weken aan te komen. Ik had me er al een beetje op voorbereid en misschien kon ik gewoon niets meer doen om te mogen blijven. Het liefst had ik een eerlijke kans gekregen door aan een nieuw seizoen te mogen beginnen met een vernieuwde spelersgroep en een volledige voorbereiding, maar KVO maakte andere keuzes. Ik wens Gert Verheyen veel succes.”