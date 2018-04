Kim Jong-un neemt eigen toiletpot mee naar historische Korea-top en er is nu al ruzie over… het dessert

De leiders van Noord- en Zuid-Korea komen vrijdag bij elkaar voor een historische top. Kim Jong-un zal de eerste Noord-Koreaanse leider zijn die de grens met de grote rivaal oversteekt sinds 1953. Dat zal hij doen met onder meer een opmerkelijk attribuut: zijn eigen toilet, en dat heeft een goede reden. Daarnaast is er al op voorhand ruzie over het dessert dat zal worden geserveerd.

Het dorpje Panmunjeom, gelegen in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea zal vrijdag (03.30 uur onze tijd) dienstdoen als ontmoetingsplaats tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het is voor het eerst in elf jaar dat er een top plaatsvindt tussen beide landen en het zal de eerste keer zijn sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 dat een Noord-Koreaanse leider de grens oversteekt.

Op de agenda staan drie belangrijke punten: de denuclearisatie van Noord-Korea, het opstellen van een vredesverdrag en de banden tussen beide landen in het algemeen verbeteren. Voor die laatste twee punten zouden er al afspraken zijn gemaakt, bericht de Washington Post op basis van lokale media. De ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernprogramma wordt dan vrijdag nog besproken tussen beide leiders. Ogenschijnlijk geen makkelijke taak.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Foto: AFP

Persoonlijke pot

Tot zover wat er op het spel staat, want er gebeuren nog de nodige opmerkelijke zaken rond de belangrijke top. Zo zal de 34-jarige Kim naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen toilet meenemen - iets wat hij steevast doet als hij reist. Het gevaarte is ingebouwd in één van de wagens van zijn konvooi. Het Noord-Koreaanse kopstuk zal nooit gebruikmaken van een publieke wc en er zal ook nooit iemand op zijn persoonlijke pot mogen zitten. De reden is simpel: “De uitwerpselen van de leider bevatten informatie over zijn gezondheid, dus kunnen ze niet zomaar worden achtergelaten”, aldus Lee Yun-keol, een voormalig lid van de Noord-Koreaanse Garde.

Dat klinkt vreemd, maar zo gek is dat niet, blijkt uit de geschiedenis. Zo zou de Amerikaanse CIA de uitwerpselen van de voormalig president van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov hebben opgevangen voor analyse bij een bezoek aan Washington. Hetzelfde zou zijn gebeurd met de Oegandese president Yoweri Museveni.

De omstreden mangomousse. Foto: Reuters

Ophef om dessert

En dan is er, nog voor de top goed en wel aangevangen is, één en ander te doen om het nagerecht wat op het menu staat in Zuid-Korea. Daar maakt het regime in Pyongyang niet zozeer een probleem van, maar wel Japan.

Als dessert zullen de deelnemers aan de top een mangomousse geserveerd krijgen. Het gerecht wordt versierd met een eetbare kaart van het volledige Koreaanse schiereiland, waaronder een kleine eilandengroep die door zowel Japan als Zuid-Korea geclaimd worden. Zuid-Korea heeft sinds de jaren ‘50 de eilandjes in handen, maar Japan is het daar niet mee eens. Tokio stelt dat de rotsen onderdeel van Japan uitmaken en dat Zuid-Korea ze “zonder wettelijke basis” heeft ingepikt, meldt de NOS.

Het land van de rijzende zon is woedend en heeft officieel protest ingediend. “We hebben gevraagd het toetje niet te serveren”, aldus een woordvoerder. Alsof dat nog niet genoeg is, staan de eilanden ook afgebeeld op een ornament op de stoelen die gebruikt worden bij de top.