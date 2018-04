Hooligans spreken af voor heftige knokpartij: Antwerpse politie pakt veertien vechtersbazen op

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft donderdag veertien supporters van voetbalclubs Antwerp en Beerschot Wilrijk opgepakt in het kader van een onderzoek naar zogenaamde ‘free fights’, knokpartijen die op voorhand worden afgesproken. Dat meldt Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door het Antwerpse parket.

“In het kader van het onderzoek naar zogenaamde ‘free fights’ werden donderdagochtend zeventien huiszoekingen uitgevoerd. Veertien verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over hun verdere aanhouding”, zo klinkt het bij het Antwerpse parket. Onder de verdachten bevinden zich onder meer een binnenhuisarchitect, een bekende persfotograaf, een uitbater van een tattooshop en de eigenaar van een kickboxclub. Ze maken allemaal deel uit van de harde kern supportersgroepen van voetbalclubs Antwerp en Beerschot – Wilrijk.

Het onderzoek loopt al geruime tijd naar slagen en verwondingen, het vormen van een privémilitie en bendevorming. Dat is via diverse bronnen bevestigd aan Gazet van Antwerpen. Op onderstaande beelden is te zien hoe hooligans van Antwerp deelnemen aan een ‘free fight’ tegen Brugge-supporters.