Rwandese aanwinst voor Waasland-Beveren, beelden van zijn fraaie goals doen het beste verhopen

Waasland - Beveren blijft werk maken van zijn kern voor volgend seizoen. Bij het Rwandese APR FC vond de club de 21-jarige Djihad Bizamana. De Rwandese international tekende een contract voor drie seizoenen.

Bizamana trainde al anderhalve week mee op de Freethiel in een poging de sportieve cel te overtuigen. En die proefperiode heeft hij met verve doorstaan. De 20-voudige international maakte een meer dan behoorlijke indruk. Hij staat geboekstaafd als defensieve middenvelder met offensieve impulsen. Bizamana is momenteel topscorer in de CAF Champions League, de Afrikaanse variant van de prestigieuze clubcompetitie.