“Tekort aan chauffeurs bij De Lijn is volledig weggewerkt”

Het tekort aan chauffeurs bij De Lijn is dit jaar volledig weggewerkt. Dat zegt de woordvoerder van de openbare vervoersmaatschappij, Tom Van de Vreken, donderdagmiddag.

TreinTramBus reageerde donderdagmiddag op de tevredenheidsenquête bij De Lijn. Volgens de reizigersorganisatie moet De Lijn in de regio Antwerpen veel ritten schrappen. “Dat heeft te maken met enerzijds het tekort aan chauffeurs en technici en anderzijds te weinig voertuigen die technisch in orde zijn. Chauffeurs en technici zijn knelpuntberoepen. Het is voor De Lijn niet gemakkelijk om die vacatures in te vullen. Andere privébedrijven of de havensector hebben meer financiële slagkracht en kapen die sterke arbeidskrachten vaak weg”, luidde het.

De Lijn geeft toe dat er in 2017 een tekort was aan chauffeurs. Die was het grootst in Antwerpen. “Dankzij een intensieve rekrutering met behulp van onder meer de VDAB en de stad Antwerpen hebben we het tekort volledig weggewerkt en zijn alle functies van chauffeurs ingevuld”, legt de woordvoerder van De Lijn uit.

De vervoersmaatschappij heeft het inderdaad wel moeilijk om technici te vinden. “Zeker met de haven van Antwerpen in de buurt die meer financiële slagkracht heeft. Maar we vangen dat op door de herstellingen van onze bussen voor een deel uit te besteden. Het onderhoud van de bussen doen we zelf. Het onderhoud en de herstellingen van de trams doen we zelf”, aldus Van de Vreken, die er nog aan toe voegt dat De Lijn ook nog voertuigen in reserve heeft.