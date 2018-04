Half jaar cel voor man die paniek veroorzaakte op Schiphol

Een 29-jarige man heeft een half jaar celstraf gekregen omdat hij in december vorig jaar paniek veroorzaakt heeft op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Daar zwaaide hij met een klauwhamer, bedreigde vier politiemensen en een reiziger met zwaar lichamelijk letsel en vernielde een ruit.

De man sloeg de glazen toegangsdeur van een politiepost in en rende met de klauwhamer richting de passagier, terwijl hij slaande bewegingen maakte. De vijf in het kantoortje dachten echt dat hij een aanslag wilde plegen. De politie beschoot hem uit verdediging.

De rechtbank in Haarlem kon geen rekening houden met een mogelijk psychiatrische stoornis, omdat de man amper met een psychiater wilde praten. Dat hij is beschoten en daarvan nog steeds niet volledig is hersteld, is wel meegewogen.

De procureur had een half jaar cel geëist.