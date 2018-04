Genkse burgemeester sluit clubhuis van Hells Angels

Genk - Het clubhuis van de motorbende Hells Angels aan de Hasseltweg in Genk gaat vanaf vrijdag voor zes maanden dicht. Burgemeester Wim Dries (CD&V) neemt die maatregel omdat er bij een inval op 6 maart een uitgebreid wapenarsenaal werd gevonden. Dat schrijft Het Belang van Limburg donderdag.

Bij de gerechtelijke inval in het pand op 6 maart werden heel wat wapens in beslag genomen en een tiental personen aangehouden. Woensdag vond een hoorzitting plaats met de vzw die het pand huurt, waarna de burgemeester heeft beslist om de zaak vanaf 27 april tot en met 26 oktober 2018 te sluiten.

Volgens eerste schepen Angelo Bruno (PRO Genk) zijn er redenen genoeg om het clubhuis te sluiten. “Er zijn een aantal onderzoeken gebeurd, waarbij illegale wapens zijn gevonden. Ze waren ook niet in orde met hun vergunning”, aldus Bruno. “Nadien kunnen ze opnieuw een vergunning aanvragen om de zaak te heropenen. We zullen dan met het schepencollege bekijken of we die geven.”

De inval van 6 maart kaderde in een onderzoek van het federaal parket naar motorbendes. In Belgisch Limburg werden achttien huiszoekingen uitgevoerd, waaronder de clubhuizen van de Hells Angels in Genk en Lanaken. Ook in Nederlands Limburg werden twee huizen doorzocht. Bij de huiszoekingen werden meer dan vijftig wapens in beslag genomen.