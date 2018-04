Man die buurvrouw op gruwelijke wijze ombracht, bedreigt cipier met de dood: “Eén van de mensen die ik iets ga aandoen”

Brugge - Genkenaar Serge Torcal (57), die een levenslange celstraf uitzit voor moord, is opnieuw voor de rechtbank verschenen omdat hij een cipier met de dood bedreigde in de Brugse gevangenis. Het openbaar ministerie eist achttien maanden bijkomende celstraf.

Op 4 juni 2008 bracht Torcal zijn buurvrouw Virginie Billen op een gruwelijke manier om het leven in haar woning langs de Onderwijslaan in Waterschei. De heroïnejunk stak zijn 77-jarige slachtoffer liefst 117 keer met een mes en ging ervandoor met haar juwelen.

De man zit momenteel zijn straf uit in de Brugse gevangenis en rond de jaarwisseling bedreigde hij daar een cipier door met zijn vinger een snijbeweging te maken over zijn keel. “Je staat in mijn top vijf van mensen die ik iets ga aandoen als ik vrijkom”, voegde hij er nog aan toe.

Euro schadevergoeding

Volgens procureur Mike Vanneste valt er met Torcal niets aan te vangen. “Hij wou zelfs niet verhoord worden”, klonk het. De cipier stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist één euro symbolische schadevergoeding. De uitspraak volgt op 24 mei.