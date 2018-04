Man is boos op zijn vrouw en trekt dan maar de handrem aan terwijl ze met 115 per uur aan het stuur zit

Ieper - Voor de correctionele rechtbank van Ieper heeft een man zich donderdag moeten verantwoorden wegens poging tot doodslag op zijn toenmalige partner en hun zoontje. De man zou tijdens een ruzie in de wagen tijdens het rijden de handrem gebruikt hebben terwijl zijn vriendin aan het stuur zat. Het vijfjarige zoontje van het koppel lag te slapen op de achterbank.

Het koppel was op weg naar huis na een bezoek aan vrienden. In de wagen kregen de twee ruzie en zou de man zijn gordel hebben los geklikt en aan de handrem getrokken hebben. De wagen reed op dat moment 115 km/uur. De wagen week eerst uit naar het andere rijvak en belandde daarna in de berm. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de man 3 promille alcohol in zijn bloed had. Volgens het slachtoffer kampt de man al langer met een alcoholprobleem, iets wat hij zelf ontkent.

“De relatie kende veel ups en downs en er waren vaak hevige ruzies”, aldus de advocaat van de beklaagde. Het koppel woonde op het moment van de feiten al drie jaar samen in Poperinge. De politie moest al eens tussenbeide komen bij huishoudelijk geweld. De man zou toen onder andere in de arm van zijn vriendin gebeten hebben.

De verdediging betwist echter het verhaal van het slachtoffer. Volgens L. L. reed zijn vriendin die avond heel onregelmatig en gevaarlijk. Toen hij haar daarover aansprak, zou zij zijn gordel losgemaakt hebben en geroepen hebben dat hij moest uitstappen. In alle commotie zou de vrouw zelf de controle over het stuur verloren hebben. De verdediging betwijfelt ook dat de handrem gebruikt werd. Er werden geen remsporen aangetroffen op de plaats van het ongeval.

De rechtbank zal een uitspraak doen op 7 juni.