Langstdurende burenruzie van het land lijkt nog lang niet ten einde: al 150 jaar bitse strijd om muurtje aan oprit

Een muurtje dat twee huizen van elkaar zou moeten scheiden, staat al anderhalve eeuw op de verkeerde plaats. De oorzaak van een burenruzie die intussen al anderhalve eeuw aansleept. En ondanks vele rechtszaken en eindeloze discussies, lijkt er voorlopig nog steeds geen beterschap in zicht.

Het probleem begon ergens in de tweede helft van de negentiende eeuw, in de Rue Jacquet in Othée, een deelgemeente van het Waalse Awans . De overgrootvader van Yvette Detroz, de huidige bewoner van één van de betrokken huizen, was net zijn moeder verloren, en zijn vader lag op het sterfbed. Een kwetsbare situatie waar de buren van de familie Detroz destijds misbruik zou van hebben gemaakt. Ze bouwden een muurtje om de twee huizen van elkaar te scheiden. Alleen: de muur is niet op de perceelgrens van de twee huizen geplaatst, wel volledig op de eigendom van de familie Detroz.

“Na de Tweede Wereldoorlog is mijn grootmoeder in het huis getrokken. Ze wou de woning renoveren, waaronder ook de voorgevel, maar dat bleek onmogelijk omwille van de muur”, zegt Detroz in de Franstalige krant La Meuse. De familie besloot daarom om een rechtszaak aan te spannen tegen hun buren. Maar die draaide uit op een fiasco voor de familie Detroz. “Omdat de muur er al meer dan dertig jaar stond, was dat kleine stukje oppervlakte automatisch eigendom geworden van onze buren”, zegt Detroz. De familie was dus ook verplicht om de muur na de renovatiewerkzaamheden op exact dezelfde manier terug op te bouwen. Sindsdien liet de familie de zaak op haar beloop.

Voor jaren vertrokken

Maar onlangs nam Yvette zelf haar intrek in het huis, dat intussen al aan zijn vijfde Detroz-generatie toe is. Ze mocht intussen ook al nieuwe buren verwelkomen. “Een jong koppel, dat onmiddellijk besloot om de oude muur te slopen en een nieuwe in de plaats te zetten. Daarvoor hebben we een architect-bemiddelaar ingeschakeld in de hoop om tot een oplossing te komen. Die heeft besloten dat de muur op exact dezelfde plaats gebouwd moest worden, maar dan met een hoogte van maximum zestig centimeter”, zegt Detroz.

Tot haar grote verbazing zag Yvette echter dat haar buren intussen een bouwaanvraag hadden ingediend om een muur van 1,60 meter hoog te bouwen. En dat terwijl het gemeentebestuur al jarenlang op de hoogte is van het probleem. “Gelukkig hebben we de aanvraag nog tijdig kunnen aanvechten”, klinkt het. Maar dat hield haar buurman niet tegen om toch al aan de bouw van het muurtje te beginnen. “Met een ander type steen dan overeengekomen. Dus nu zitten we weer met een muur die we helemaal niet willen. We zijn opnieuw vertrokken voor tientallen jaren problemen.”

Al vinden de nieuwe buren dat ze volledig in hun recht zijn. “Volgens het kadaster zijn we met alles in orde. Bovendien heb ik zelfs voorgesteld om het stuk eigendom terug te verkopen aan mijn buren. Maar dat willen ze niet”, klinkt het nog.