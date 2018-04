Twee mannen apart veroordeeld voor verkrachting en aanranding zelfde 14-jarige

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn donderdag twee mannen verschenen die hetzelfde meisje hebben verkracht of aangerand. De twee kennen elkaar niet. De eerste feiten kwamen aan het licht toen het 14-jarige meisje een buitenbaarmoederlijke zwangerschap had na de tweede feiten. De ene man kreeg een probatiestraf van 18 maanden en een contactverbod, de andere 12 maanden ook met probatievoorwaarden.

De feiten kwamen aan het licht toen het 14-jarige meisje naar het ziekenhuis werd gebracht met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ze had twee dagen voordien aan haar vader verteld dat ze seks had gehad met de 31-jarige Kenny D. De twee waren verliefd op elkaar, het meisje wilde niet echt seks maar durfde hem niks te weigeren omdat ze verliefd was.

De man was haar vertrouwenspersoon geworden nadat ze was verkracht door de 26-jarige Kenny VD. Toen was ze slechts 13 jaar oud. Ook die seks was niet volledig zonder haar toestemming gebeurd, maar een meisje van 13 kan nog geen toestemming geven, dus de feiten worden beschouwd als verkrachting. Omdat ze ten tijde van de feiten met Kenny D. wel al 14 was, worden die feiten als aanranding van de eerbaarheid beschouwd.

De vader van het meisje vroeg een contactverbod voor Kenny VD, omdat die tijdens een ontmoeting in mei 2017 tegen de vader had gezegd: “Ik kom er mee weg, ik loop nog steeds vrij rond”. De rechtbank ging op dat verzoek in. De twee mannen moeten zich laten begeleiden voor hun seksuele problematiek en mogen geen strafbare feiten meer plegen anders kan hun straf effectief worden.