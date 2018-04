Onthulling van schandaal rond Harvey Weinstein wordt verfilmd

De onthulling van het schandaal rond Harvey Weinstein, de machtige filmbaas die een uitgebreid systeem van seksuele intimidatie had opgezet, wordt verfilmd. Twee Amerikaanse productiefirma’s hebben zich verzekerd van de rechten van het verhaal van Jodi Kantor en Megan Twohey. De twee journalistes van de New York Times brachten het schandaal in de herfst van vorig jaar aan het licht.

Volgens het tijdschrift Variety staat een regisseur of scenarist voor de prent nog niet vast. De film zou vooral draaien rond het werk van de twee journalistes, en niet rond Weinstein zelf. De productie is in principe in handen van Plan B Entertainment, een door acteur Brad Pitt opgerichte productiefirma die onder meer met “12 Years A Slave” en “Moonlight” al hoge ogen gooide.

Kantor en Twohey wonnen vorige week samen met Ronan Farrow van de New Yorker de Pulitzerprijs voor hun berichtgeving over Weinstein. De 66-jarige filmbaas verloor door het schandaal zijn status, en zijn firma ging failliet. Het legde de basis voor de #MeToo- en Time’s Up-bewegingen die seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag aanklagen.