Duitse verdediger onzeker voor het WK door spierblessure

Jerome Boateng is onzeker voor de start van het WK in Rusland. De vaste waarde in de verdediging van de Mannschaft en Bayern Munchen moest woensdag al voor rust het terrein verlaten in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Boateng liep een zware spierblessure op aan de adductoren van zijn linkerdij en zou vier tot zes weken buiten strijd zijn.

Ook de Nederlander Arjen Robben blesseerde zich in de heenwedstrijd en werd na acht minuten vervangen. Hij liep een lichte spierblessure aan zijn linkerbovenbeen op. Onderzoek bij teamarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bracht geen grote schade aan het licht. Verdedigende middenvelder Javi Martinez verliet woensdag eveneens vroegtijdig het veld met een hoofdblessure.

Martinez kan twee dagen niet trainen, maar mag dan weer hervatten. Hoe lang Robben zal zijn, is onbekend. Boateng moet vier tot zes weken revalideren en komt dit seizoen niet meer in actie voor Bayern. Hij hoopt wel alsnog op tijd klaar te zijn om met Duitsland te kunnen deelnemen aan het WK in Rusland.