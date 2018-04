School wil al sluiten op vrijdagmiddag “zodat leerkrachten kunnen uitrusten”: Ouders reageren furieus

Een school in het Britse Daventry wil het uurrooster met twee uur inkorten en op vrijdagmiddag al de deuren sluiten. Op die manier wil ze de leerkrachten meer rust gunnen. Maar de ouders reageren woedend op het voorstel. “Dat is een belachelijke reden om minder les te geven”, reageert een van de vaders.

De lagere school Ashby Fieldswil de lesweek al laten eindigen op vrijdag om 13.15 uur. Volgens het bestuur zijn drastische maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het personeel een gezonde balans tussen werk en gezin kan vinden. Minder les op vrijdag zou leerkrachten moeten overtuigen om niet uit het vak te stappen.

De school communiceert de controversiële maatregel in een brief aan de ouders. “Hoewel veel leerkrachten houden van hun job, slagen ze er niet in om met de toenemende werkdruk om te gaan en vinden ze geen goede work-life balance. Daardoor namen verschillende leerkrachten eerder al ontslag”, staat er in de brief.

Foto: Google Streetview

Op vrijdagmiddag zijn veel ouders nog aan het werk. De nieuwe regeling zou betekenen dat ze vroeger moeten stoppen met werken of extra moeten betalen voor kinderopvang. Verschillende ouders zijn dus niet opgezet met de plannen van de school.

“Belachelijke reden”

“Ze houden geen rekening met werkende ouders”, zegt Kelly Holmes. Haar dochter gaat naar school in Ashby Fields. “Op deze manier moeten wij extra werken om te betalen voor opvang, waar de plaatsen bovendien schaars zijn.” Op deze manier verliezen de kinderen twee weken les per jaar. Holmes stelt zich ook daar vragen bij. “Hoe gaat de school dat regelen met het leerplan?“

Ook een andere vader reageert furieus. “Ik zou het kunnen begrijpen als leerkrachten meer tijd nodig hadden om hun lessen voor te bereiden, maar dat is niet de reden. Het is belachelijk dat leerkrachten meer tijd nodig zouden hebben dan ouders om te rusten, want ze werken allebei even hard en andere mensen hebben lang niet zo veel vrije dagen als leerkrachten.”