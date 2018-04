Zeven jongeren in Israël omgekomen door plotse overstromingen

Minstens zeven jongeren zijn donderdag door plotse overstromingen in het zuiden van Israël om het leven gekomen. Dat deelde de reddingsdienst Zaka op Twitter mee. Volgens de radio worden nog meer tieners vermist. Woensdag al werden bij plotse overstromingen in Israël en de Palestijnse gebieden twee jonge mensen gedood.

De groep van 25 jongeren van 17 en 18 jaar werd tijdens een uitstap in de Arava-woestijn in Nahal Tzafit, een rivierbedding in de buurt van de Dode Zee, door een woeste watermassa meegesleurd, aldus de radio. Aan de berging en de zoektocht naar vermisten nam ook de speciale eenheid 669 van de Israëlische luchtmacht deel. Zeven helikopters cirkelden boven het overstromingsgebied.

Na hevige stortbuien en zware overstromingen in delen van Israël moesten woensdag voetgangers bijvoorbeeld in het centrum van Tel Aviv kniediep door het water waden. In de Negev-woestijn verdronk volgens de politie een 17-jarige bedoeïen, op de Westelijke Jordaanoever kwam een jonge Palestijnse om.