Club leed op Genkse bodem vijf nederlagen in zes wedstrijden, Thomas Buffel was er telkens bij

In de laatste zes thuisduels klopte Genk Club Brugge liefst vijfmaal. Bovendien meestal op spectaculaire wijze. Eén gelijkspel zat er ook tussen. Maar een nederlaag? Neen. Dat is geleden van februari 2014. Houden zo dus. Thomas Buffel maakte alle wedstrijden op het veld mee. De geboren Bruggeling gelooft ook nu in winst.